Lucchesi: "Prossimo scudetto? Napoli non pronto. Il motivo è molto semplice"

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fabrizio Lucchesi, dirigente:

“Scudetto? Conciliare tagli, ridimensionamento ed ascesa in classifica è difficile. Per vincere le partite e i campionati servono i giocatori, i quali costano. L’espressione di Spalletti credo sia stata abbastanza emblematica. Io quella del presidente non la leggo come un’affermazione, ma come uno stimolo. Al secondo anno a Napoli Spalletti potrebbe dare qualcosa in termini di continuità perché c’è un lavoro che ti porti dietro dall’anno prima. Però se cambi troppi giocatori nasce un problema. Non credo che il Napoli sia prossimo a lottare per lo scudetto. Vuole avviare un rinnovamento, ma dipende da come viene portato avanti. Dipende da chi va via e chi arriva. Giuntoli è uno dei direttori sportivi italiani più bravi. Il Napoli ha qualche buon giocatore, qualcosa gli chiederò”.