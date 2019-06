Lucarelli a Sky: "Sarri è coerente, ha detto cose vere. Se il Napoli lo voleva, poteva fargli un'offerta migliore"

Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SkySport per parlare dell'approdo di Sarri alla Juventus.

"Sarri è coerente e non ha rinnegato i suoi trascorsi e coinvolgimento napoletano. Non era scontato, conosco Maurizio personalmente e so che è così, ma di fronte a una platea che era tua nemica fino poco fa ha mostrato grande carattere. I tifosi del Napoli è giusto che vivano ciò come un tradimento, però Sarri non ha fatto nulla di anormale. E’ un professionista, non può ragionare da tifoso sennò non allena più. Io sono anormale, Sarri è normale. Se avesse rifiutato la Juventus avrebbe avuto un riscontro dal tifo napoletano, ma il resto d’Europa gli avrebbe riso dietro... Ha detto cose vere, è stato il primo nemico della Juve ma ora la allena e darà il massimo. E’ brutto ridurre una bella storia tra Sarri e il Napoli a livello economico, lui disse che voleva un contratto che permettesse alla famiglia di vivere di rendita, il Napoli fece altre scelte facendo poi un contratto ricchissimo ad Ancelotti e questo ha delegittimato Sarri e ferito. Non ha avuto possibilità di guadagno in passato, il Napoli se lo voleva veramente poteva fargli un’offerta migliore".