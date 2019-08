Lozano-Napoli, Venerato svela: "Stava arrivando l'ufficialità stasera, poi all'improvviso..."

Lozano-Napoli, era pronta addirittura l'ufficialità per stasera. Lo rivela Ciro Venerato in diretta alla RAI:

Oggi pomeriggio il Napoli aveva programmato un vertice con Raiola, atterrato alle 20 a Capodichino in compagnia del suo legale Vittorio Rigo. Intanto Lozano si è infortunato per un colpo subito al collo del piede destro contro il Den Haag. E' uscito dallo spogliatoio sulle sue gambe. Nel farttempo Raiola dialoga con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per definire l'acquisto. Per il prezzo del cartellino il Napoli ha chiesto la valutazione della clausola rescissoria, variabile tra i 42 e i 45 milioni. Dipende tutto dal ranking UEFA e dal piazzamento in Europa. Il Napoli vorrebbe un pagamento dilazionato in tre o quattro soluzioni. Poi ci sono le commissioni intorno ai 5 milioni di euro per Mino Raiola. Il giocatore è pronto a firmare per 5 anni a 4.5 milioni di ingaggio. Superata la concorrenza del Valencia, inseritosi in extremis. Eravamo pronti stasera ad ufficializzare il trasferimento in azzurro ma ora l'infortunio mette tutto in stand-by".