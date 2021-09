Lorenzo Amoruso: "Leicester-Napoli partita bella ed aperta, importante partire bene. Vietato sottovalutare l'Europa League"

Ultime notizie calcio Napoli - Lorenzo Amoruso, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Leicester-Napoli? Secondo me verrà fuori una bella partita, le squadre di Rodgers corrono tanto e quindi è lecito immaginare una partita molto aperta. Partire bene ti regalerebbe immediatamente la leadership nel gruppo. Il Napoli di Spalletti non ha ancora raggiunto la massima potenza, ci sono degli aspetti che vanno perfezionati come la fase difensiva. Manolas e Koulibaly hanno dei margini di miglioramento altissimi. Il Napoli non deve sottovalutare assolutamente l'Europa League. E' da un po' che manca qualche trofeo a Napoli e vincere aiuta a vincere".