Longhi: "Napoli in Champions? E' un contentino per una squadra che poteva fare di più"

è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli.

"Napoli deve essere contenta di giocare la Champions, è un buon contentino. Questa poteva essere la stagione dello scudetto anche perchè davanti non si stava viaggiando ad una media elevata. In generale tutte le squadre hanno qualcosa da rammaricarsi quest'anno basti pensare a Milan-Spezia e Bologna-Inter. Mai successo nella storia della serie A che una squadra in vantaggio di due gol, mi riferisco a Empoli-Napoli, si faccia rimontare da un Empoli che non vinceva da 16 turni".