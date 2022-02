Longhi: "Napoli da scudetto? Spalletti l'ha capito già nella gara d'andata con l'Inter: i nerazzurri potrebbero subire psicologicamente una sconfitta"

Bruno Longhi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ultime calcio Napoli

“Spalletti aveva già capito all'andata di San Siro che poteva lottare per lo scudetto. L'Inter mise la gara nel ghiacciaio ma il Napoli si seppe riprendere. Quella di stasera è una partita che nessuno può perdere. L'Inter, in caso di sconfitta, potrebbe subire psicologicamente il fatto di perdere contro Milan e Napoli, tutte e due seconde. Una partita che si presenta bene, con l'abito da sera, due squadre che giocano bene. L'assenza di Bastoni, è l'assenza di un calciatore imprescindibile per Inzaghi, un vero regista. L'assenza di Lozano è meno pesante di quella di Bastoni, il Napoli ha alternative sulle fasce. Non c'è dubbio, Koulibaly gioca. Il protagonista del match? Fabian Ruiz".