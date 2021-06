Locatelli a Sky: "La forza dell'Italia è il gruppo fantastico! Un pizzico di follia nella mia partita, dedico tutto agli italiani che sono a casa"

Il centrocampista dell'Italia, Manuel Locatelli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Peraltro premiato MVP dall'UEFA. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sono veramente felice e orgoglioso di questa partita. La nostra fortuna è che siamo un gruppo fantastico. La pandemia mi ha aiutato in qualche modo: l'anno scorso non credo sarei stato qui convocato. Il primo gol è stato bellissimo, ho visto Domenico e Berardi mi ha fatto assist, il mio amico. La dedica è alla mia famiglia e la mia ragazza. Il secondo gol è per tutti gli italiani, qui e a casa. Che stanno soffrendo e hanno sofferto. Speriamo di regalargli emozioni e gioie in questi 90 minuti.

Di solito non accompagno così l'azione, ci ho creduto perché galvanizzato dal mio lancio. Ci ho messo un pizzico di follia.

Prossimi anni? Non voglio fare viaggi mentali, voglio godermi l'Europeo e questo gruppo fantastico".