Lobotka: "Gattuso un grande, gioca un calcio che mi piace! Amo Napoli, l'accoglienza dei tifosi mi ha fatto sentire orgoglioso. Quattro compagni di squadra mi hanno impressionato"

Il centrocampista slovacco del Napoli Stanislav Lobotka ha risposto su Instagram, tramite l'account ufficiale della SSC Napoli, ad alcune curiosità dei tifosi:

Differenze tra Liga e Serie A?

"La differenza, specialmente qui in Italia, è che le squadre sono molto difensive e gli piace coprirsi per poi sfruttare le ripartenze. In Spagna c'è più libertà"