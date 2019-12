Ultime calcio Napoli - Stanislav Lobotka, classe '94, centrocampista del Celta Vigo, è un obiettivo concreto di mercato del Napoli. Pochi mesi fa Lobotka stava lasciando il Celta Vigo, alla fine in conferenza stampa, a settembre, rivelò:

"In estate avevo offerte da diversi club, ma giocherò con il Celta almeno fino a gennaio. Futuro? Tutti i calciatori del Celta vogliano provare un’avventura in un club più grande in Europa e giocare la Champions League. A gennaio vedremo cosa succederà”.