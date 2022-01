Lobotka a Kiss Kiss: "Pensavo di cambiare squadra, poi è arrivato Spalletti. Scudetto? Possiamo farcela, siamo forti e lo sappiamo"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni dei colleghi di Radio Kiss Kiss:

"Adesso sono felice di essere qui, prima pensavo anche di cambiare squadra ma Spalletti ha dimostrato di credere in me e alla ora sono felice di poter dimostrare le mie qualità.

Hamsik mi ha aiutato molto soprattutto con i tifosi. Dicevano eche ero grasso e non si spiegavano come mai un giocatore pagato 25 mln non riuscisse ad esprimere le sue capacità. Ringrazierò sempre Marek per quello che ha fatto per me.

Spalletti non urla molto come faceva Spalletti. Mi piace ocme si pone con me e con i compagni e soprattutto perchè mi fa giocare.

Molte squadre al Maradona pensano solo a difendersi, mentre Bologna e Juventus ci hanno pressato e siamo riusciti ad esprimere le nostre capacità e creare occasioni. Poi abbiamo avuto tante defezioni che non ci hanno aiutato.

E' possibile lottare pe lo scudetto perchè siamo forti e lo sappiamo. Ora siamo risaliti in classifica ma dobbiamo lottare e fare punti in tutte le partite. Abbiamo dimostrato di essere forti nonostanti gli infortuni di tanti giocatori.

Preferisco giocare a 3 ma posso giocare bene anche a 2. Non importa chi siano i miei compagni in campo perchè abbiamo un ottimo affiatamento.

Penso che abbiamo molto giocatori forti a centrocampo e che possono ricoprire più ruoli e credo sia una fortuna per l'allenatore avere giocatori forti e di grandi qualità in questo reparto.

Il mio idolo è stato Messi, poi crescendo sono rimasto affascinato da Xavi, Iniesta, Verratti, Thiago Alcantara, Modric, calciatori che giocano a centrocampo con le mie caratteristiche.

Mi trovo benissimo a Napoli e con i tifosi che hanno la mia stessa mentalità".