Lobotka a Dazn: "Il mio obiettivo è sapere che il mister sia soddisfatto di me. Scudetto? Continuiamo a crescere e proviamo a crederci"

Napoli calcio - Stanislav Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn al fischio finale di Bologna-Napoli.

"Ottanta minuti di ottima partita, poi gli ultimi dieci a resistere. Era importante contenere una squadra che corre tanto come il Bologna. Abbiamo fatto sicuramente una grande partita. Per gli altri l’obiettivo è segnare, invece il mio obiettivo personale è sapere che Spalletti è contento di quello che faccio. Il mister è stato molto carino a dirmi queste cose, ma il mio obiettivo personale è appunto accontentare le sue richieste nel far giocare bene la squadra. Scudetto? Certo che ci crediamo, anche se abbiamo ancora tante partite davanti. Come ha dimostrato il campionato fin qui, lo Spezia ha battuto il Milan, ma anche noi abbiamo perso contro di loro. Quindi concentriamoci partita per partita e continuiamo a crescere e proviamo a crederci"