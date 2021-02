Lo Monaco: "Va ricompattata la squadra: è un compito della società..."

Napoli Calcio - Ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, ha parlato Pietro Lo Monaco:

Lo Monaco

“Manca un collante tra dirigenza e tecnico. Il Napoli ha un direttore sportivo, un professionista di buona qualità, il problema è aziendale. La figura che possa sopraintendere anche al lavoro del ds, non è prevista nel Napoli. Hanno l’ad Chiavelli e il presidente che è presente in maniera abbastanza fattiva. Oggi siamo in presenza di miriadi di interventi giornalieri che creano tensioni, questa situazione poteva essere gestita meglio. Il tecnico ha da tanti mesi pochissimi attaccanti a disposizione, pensate l’Inter e la Juve senza Lukaku e Ronaldo che contraccolpi avrebbero avuto. Il Napoli è presente su tutti i fronti, quindi è vivo in tutte e tre le competizioni. La squadra è assolutamente con l’allenatore”.