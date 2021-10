Lo Monaco: "Incontro Pisacane-Inter, si è parlato anche di Insigne! Spalletti tira i pali addosso a Mourinho"

Ultime notizie calcio Napoli - Pietro Lo Monaco, dirigente, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nell'incontro tra l'agente di Insigne Vincenzo Pisacane e l'Inter di ieri, al di là di D'Ambrosio, si sarà parlato sicuramente anche di Lorenzo se i nerazzurri sono realmente interessati. E' normale che, arrivati ad ottobre, le parti inizino a muoversi in un senso o nell'altro. Se la partita la giocassero gli allenatore, Spalletti batterebbe Mourinho tirandogli i pali addosso. Non c'è paragone tra i due allenatori, per il lavoro in campo non c'è paragone tra i due tecnici. Se il Napoli riuscirà a far bene anche nelle prossime partite, allora farà un altro strappo e un altro allungo. Per le altre a quel punto sarà difficilissimo recuperare punti. Per questo motivo credo che il Napoli se la giocherà fino alla fine".