Lo Monaco: "Importanti le prossime tre partite, con Osimhen il Napoli può giocare di rimessa"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente.

"Tendenza agli antipodi del Napoli tra casa e trasferta? Il Napoli può fare 5 vittorie di fila al Maradona, niente di sorprendente. Credo sia un richiamo alle potenzialità della squadra, che sicuramente è in grado di inanellare un filotto importante sia in casa che fuori casa. D'altra parte il COVID-19 ha influenzato in maniera decisiva l'andamento di questo campionato. Milan, Juve e Roma? Ci sono le condizioni tattiche che il Napoli predilige per affrontare queste partite. Se il recupero di Osimhen prosegue e risulta essere efficace, il Napoli può sviluppare il gioco che predilige cioè quello di rimessa. Ovviamente è necessario non perdere queste tre partite, chissà però che il Napoli non possa fare risultato pieno".