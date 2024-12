Lo chef Barbieri: "Il Napoli ha un grande allenatore, ma spero che non vinca lo scudetto"

Bruno Barbieri, noto chef, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Da bolognese sono un po’ arrabbiato perché in Champions non stiamo andando benissimo. In campionato siamo lì. Ieri la Juve ha pelato la matta, ha segnato dopo il 90′. Il Bologna ha perso una grande occasione in primis per punire Motta perché noi il suo addio ce lo siamo legati un po’ al dito. E poi per smuovere un po’ la classifica, non si può andare avanti solo di pareggi. Scudetto? Speriamo che il campionato non lo vinca il Napoli altrimenti Cannavacciuolo chi lo regge più. L’Inter, la mia seconda squadra, è forte. Il Napoli ha un grande allenatore. Poi l’Atalanta sta venendo fuori alla grandissima, anche lei ha un allenatore top".