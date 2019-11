Liverpool, Klopp: "I tifosi volevano vincere contro il Napoli, ma giocare contro di loro è sempre difficile" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in mixed zone dopo la gara pareggiata con il Napoli, ai microfoni di BT Sports:

"In questo momento, il match è finito, il mio problema è che Fabinho è infortunato e si gioca sabato con il Brighton. Non lo so come sta. Ha dolore, quindi non va bene. Non voglio dire quello che mi aspetto, perché spero che non sia così grave, ma ne sapremo di più, forse oggi, forse il giorno dopo. Vedremo. L'anno scorso abbiamo dovuto vincere in casa 1-0 contro il Napoli, non ricordo una partita a pressione più grande di quella. Quindi, davvero difficile, e l'abbiamo fatto. So come sono i tifosi che desideravano una vittoria. Questa è la situazione: se abbiamo ambizioni in Champions League, dobbiamo dimostrarlo a Salisburgo".