Lippi a ruota libera: "Il presente è veramente vomitevole, mi fa incazzare! Se c’è qualcuno che fa o dice qualcosa di buono viene immediatamente sputtanato"

Serie A - Marcello Lippi, ex allenatore di Juventus e Nazionale Italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Deejay.

Il nostro presente è fatto ancora di repliche e restrizioni.

Prendiamo il calcio: non a caso oggi (ieri) è partito chi ha saputo fare davvero sistema, la Bundesliga anti-Covid. Dal primo momento i tedeschi hanno detto: si parte tutti insieme, e basta.

«Qui in Italia si strumentalizza tutto a proprio uso e consumo. Se c’è qualcuno che fa o dice qualcosa di buono viene immediatamente sputtanato, gli mettono i bastoni tra le ruote. A livello scientifico è ancora più vergognoso: ma, dico io, siamo nel 2020, andiamo su Marte e non siamo capaci di trovare una medicina, un rimedio per questo cavolo di virus, un vaccino, dài! Se uno scopre una cosa importante che potrebbe risolvere i problemi di un’altra nazione la tiene per sé, non la comunica perché non vuol far fare bella figura all’altro, questa è la situazione»