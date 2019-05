Fabrizio Biasin, giornalista Libero, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24: "Icardi credo sia fuori mercato, non ci sono possibilità che si trasferisca a Napoli o altre squadre. Lui ha dimostrato di voler vincere con l'Inter e con un messaiggio su Instagram ha dimostrato ancora una volta che le voci sul suo conto sono false".