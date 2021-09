Lega Serie A, pres. Dal Pino: "Il calendario intasato preoccupa tantissimo"

Ultime calcio - Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ai microfoni della trasmissione La politica nel pallone su Rai Gr Parlamento

"Vorremmo molto che il Governo prendesse in considerazione la nostra unica richiesta, quella di tornare a riempire gli stadi: le società non possono più reggere una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai club esteri e di svantaggio economico con tutti gli impegni presi per mantenere le squadre al vertice. Che autunno ci aspetta? Ci sono molte soste, con un campionato che ha pochissimi spazi di recupero. Sarà un periodo molto intenso per tutti noi. Su questo tema bisogna fare una forte riflessione, ci sono anche richieste per disputare il Mondiale ogni due anni: c'è un intasamento dell'agenda che preoccupa seriamente la Serie A".