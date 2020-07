Lega Serie A, Dal Pino: "Esiste un'ipotesi di slittamento del prossimo campionato"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'Ansa commentando la possibilità che l'inizio del nuovo campionato venga slittato:

"E' un'ipotesi che esiste, se di una o due settimane questo non lo so. In teoria l'inizio del nuovo campionato è fissato per il 12 ma stiamo cercando di vedere come possiamo recuperare piu tempo perché il calendario è molto stretto in questo modo - ha aggiunto -. Speriamo di guadagnare un po' più tempo per far riposare le squadre".