Lega Serie A, Dal Pino: "Andare oltre 15 giorni per il 100% di tifosi negli stadi sarebbe un'assurdità"

Serie A - "Il 75% dei tifosi negli stadi è un passo importante verso la normalità, anche se non capiamo perché in altri contesti, al chiuso, ci sia una capienza al 100%. Ma la Vezzali ha parlato di novità entro una 15ina di giorni e se questo fosse, beh, sarebbe una progressione accettabile che ci porterebbe al pari degli altri campionati anche se in ritardo, visto che loro stanno incassando il 100% dei proventi provenienti dalla vendita dei biglietti già da inizio stagione". Parole e pensieri di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A che ha rilasciato una lunga intervista a margine del Festival dello Sport di Trento ai media presenti, tra cui TMW. "Noi - prosegue - abbiamo chiesto il 100% dei tifosi già da luglio, col green pass. Detto questo, va bene che sia al più presto, oltre 15 giorni sarebbe veramente assurdo anche perché parliamo di un sistema che economicamente sta soffrendo davvero molto. La nostra è un'industria molto importante, sia per l'impatto economico ma anche per quello sociale. E la comprensione di certi fenomeni è fondamentale".