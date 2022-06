Lega serie A, Casini lancia l'allarme: "Serve piano industriale e nuova governance"

Serie A - Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla rivista Formiche. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco cosa ha dichiarato Casini:

"Il quadro attuale non è molto confortante, perché la Serie A ha perso terreno non solo rispetto alla Premier league, ma anche alla Liga e alla Bundesliga, in termini sia di valore della produzione, sia di ricavi da diritti audiovisivi. Innanzitutto, occorre intervenire su tre ambiti: aumentare le risorse; migliorare le infrastrutture; lavorare sulla cultura, sull’educazione e sulla formazione. Le risorse possono essere incrementate sia abbattendo i costi – qui il tema relativo a procuratori e agenti, su cui la Fifa sta lavorando e su cui serve un intervento coordinato a livello internazionale, è urgente – sia consentendo alle imprese del calcio di produrre maggiori entrate"