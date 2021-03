Lecce, Maggio: "I miei ex compagni del Napoli m'hanno parlato bene di Gattuso. Un mio ritorno in azzurro da dirigente? Le porte sono aperte"

Christian Maggio, calciatore del Lecce ed ex capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Per il momento a Lecce va tutto bene, è una piazza molto importante perchè è ambiziosa. Le squadre ambiziose mi piacciono ed ho scelto Lecce per far qualcosa d'importante, ora è un bel periodo e ne approfittiamo. Napoli? Deve avere continuità. La vittoria di Milano ha dato entusiasmo al gruppo, è stata una vittoria importante e meritata. Ho visto la partita ed il Napoli è sempre stato sul pezzo per novanta minuti sbagliando niente. Aver portato a casa una vittoria così fa morale. Il Napoli ha giocatori importanti che possono far bene da qui alla fine. Gattuso? Mi piace molto, mi è sempre piaciuto. Ci giocavo insieme in nazionale, ora lo seguo da fuori e vedo che ha tanta voglia. Anche i ragazzi del Napoli mi hanno detto che è un bravo allenatore e non molla mai. Napoli non è facile, ma si sta comportando bene e alla fine del campionato spero possa esultare per un posto in Europa. Benitez e Sarri? Sono stati due allenatori diversi, entrambi hanno fatto bene a Napoli e si spera che, se dovesse arrivare qualcuno dei due, che possano dare ancora di come hanno fatto. Io dirigente del Napoli in futuro? Ho le porte aperte per qualsiasi cosa, ma ho ancora voglia di giocare almeno fino a giugno. Ho un feeling importante con Napoli, mi piacerebbe un giorno poter vestire le parti importanti di una società che mi ha dato tantissimo. Ghoulam? E' forte, ha la testa giusta e supererà anche questo momento, magari starà riflettendo. Gli auguro di tornare il prima possibile e che possa fare ancora meglio".