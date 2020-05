Lecce, il medico sociale: "Protocollo FIGC, varie perplessità: tempistica, responsabilità medica e reperibilità dei tamponi"

Ultime notizie calcio - Giuseppe Congedo, medico sociale del Lecce, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Protocollo? La perplessità è la tempistica: nel giro di pochissimi giorni dobbiamo valutare lo stato fisico di almeno quaranta persone. Al di là di questo fatto, lascia perplessi la questione dei tamponi: reperire tanti tamponi per tutti questi giorni. Poi c’è il problema della responsabilità medica da chiarire visto che non possiamo essere responsabili di una situazione del genere. Vorremmo che fossero coinvolte in queste responsabilità anche società e calciatori, non si può addossare tutto al medico sociale. Chi ha il centro sportivo proprio è facile organizzarsi, mentre il discorso si complica per chi deve andare in albergo. Noi, in quanto Lecce, vogliamo ripartire per salvarci sul campo. Ho mosso delle criticità sul protocollo fatto. I tamponi riusciremo a trovarli, ma ci sono tante difficoltà a reperirli. Per la prima settimana ci riusciremo, dopo compare il problema. Per quanto riguarda la responsabilità, è semplicistico dire che in quanto medico devo assumermi le mie responsabilità. Non posso essere responsabile e cane da guardia di un gruppo di cinquanta persone. Non sono riusciti ad assicurare le persone dal rischio di contagio i grandi virologi e dobbiamo riuscirci noi semplici medici di campo? Sarebbe stato opportuno interpellarci".