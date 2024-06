Lecce, Corvino: "Pongracic al Napoli con Conte? Sicuramente non gli è sfuggito, non so quanto piaccia a Manna ma..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il direttore generale del Lecce Pantaleo Corvino, rilasciando alcune dichiarazioni.

"Pongracic al Napoli con Conte? Il difensore centrale è molto importante così come il centrocampista, ieri sera per il Lecce è stato un momento importante: in due gare differenti abbiamo avuto tre ragazzi che giocavano all’Europeo, tra Pongracic, Ramadani e Berisha.

Pongracic ha dimostrato le sue doti a chi avesse ancora dubbi, è un centrale difensivo giovane ma dalle prospettive importanti.

Piace al ds del Napoli Manna? Credo sia nei pensieri di tanti grandi club, poi è chiaro che c’è a chi piace di più. Non so quanto piaccia al Napoli, ma sono sicuro che conoscendo un leccese come Conte, sicuramente non gli sarà sfuggito uno come Pongracic"