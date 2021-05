Lazio, Tare: "Rinnovo Inzaghi? Nessun incontro, ne parleremo a campionato finito"

Ultime notizie calcio Napoli - Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Torino commentando anche le voci relative al rinnovo di Inzaghi:

“Nelle ultime ore ho letto di un incontro in privato ma non è mai successo. Siamo rimasti da parecchio tempo che a fine campionato, dopo la gara con il Sassuolo, ci siederemo insieme: penso di chiudere questo argomento. Se positivamente? Il rinnovo non è ancora arrivato perché sappiamo cosa ci siamo detti tra di noi e cosa pensiamo gli uni degli altri”.