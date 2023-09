Lazio, Sarri: "E' dura giocare dopo la Champions"

La Lazio pareggia 1-1 nel match casalingo contro il Monza. Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky:



"Tra il nostro 1-0 e il loro pareggio siamo stati passivi, poi nel secondo tempo la partita si è aperta e abbiamo avuto le nostre occasioni. Siamo in un momento in cui non ci vengono bene tante cose ma non è facile uscire da questi momenti in modo rapido. Dobbiamo fare di più".