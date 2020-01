Iodice show: "Hysaj migliore in campo, Greta Thunberg aveva ragione... Fabian Ruiz vale 121€, il presidente del Messico ha chiamato Gattuso" [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Peppe Iodice, noto comico, ha recitato il suo solito sketch nel corso della trasmissione "Il bello del calcio" in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Si vede la mano di Gattuso. Sta ingranando. Abbiamo perso tre partite su quattro e potevamo perderle anche tutte e quattro, quindi non sta andando proprio male. Ora tutti gli esperti si chiedono quale errore faranno i giocatori del Napoli e che tipo di gol incasseremo. Mi rivolgo ad Ospina: tutto bene? Tieni a 'sfravecatura' in testa? Che hai passato? Ospina nel fianco... Il VAR ha chiamato Orsato invitandolo ad andare a rivedere il gol perché stavano ridendo tutti. Hysaj è stato il migliore del Napoli e Greta Thunberg lo ha detto che il mondo stava cambiando. Fabian Ruiz ormai vale 121 €, lo vende Zara. Ogni volta che gioca scende il prezzo. In Messico sono indispettiti per Lozano, il presidente del messico ha chiamato Gattuso che gli ha detto che Lozano fa "peros e peros". Lavorerà sulla testa del giocatore: gli darà una testata. lavorerà sulla profondità affogandolo a mare".