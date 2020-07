Lazio, Inzaghi: "Fare bene col Brescia per arrivare bene contro il Napoli"

Ultime calcio Napoli - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia:

Inzaghi

“Non dobbiamo sottovalutare il Brescia, arriviamo da un’ottima prestazione a Verona quindi domani dovremo fare una grande gara per giocarci al meglio la partita di sabato a Napoli. Quella contro la squadra di Lopez sarà una partita da affrontare con la giusta motivazione e attenzione. Dopo l’allenamento di oggi e il risveglio muscolare di domani vedrò le condizioni di chi ha giocato a Verona, senza contare i lungodegenti Leiva, Lulic e Radu. È un po’ prematuro dire chi scenderà in campo. Deciderò la formazione solo pensando al Brescia, senza pensare al Napoli: queste ultime due partite servono per consolidare la nostra classifica e cercarla di migliorare”.