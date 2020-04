Lazio, Immobile: "Voglio battere il record di gol di Higuain! Ripresa? Non cambierà nulla, il sogno continua"

Ultime notizie Calcio. Ciro Immobile, attaccante della Lazio e sogno di mercato del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Ce la metterò tutta per battere il record di Higuain di 36 gol in un campionato. Mi sto allenando tanto per raggiungere questo obiettivo, ognuno ne ha uno suo personale. Sarebbe bello, è come l'uovo di Pasqua: vedremo quale sarà la sorpresa quando torneremo in campo. Le ambizioni restano, è ovvio che in questo momento abbiamo pensato poco al calcio. Quando si riavvicinerà il momento di tornare in campo dovremo essere bravi a prepararci mentalmente perché saranno 12 partite importantissime per continuare il nostro sogno. È come un nuovo inizio di campionato perché più o meno è simile il tempo che siamo stati fermi. Ma i nostri obiettivi non cambiano, sarà difficile ma ce la metteremo tutta, soprattutto per ridare il sorriso a tante persone provando a tornare alla normalità".