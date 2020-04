Milik verso l'addio, via al valzer delle punte: tra new entry e sogni proibiti, ecco pro e contro dei centravanti accostati al Napoli

Ultimissime Napoli calcio. In casa partenopea sono già iniziate le manovre per allestire la rosa della prossima stagione: in attesa di capire il futuro di Mertens, il reparto offensivo è stato arricchito dall'innesto di Andrea Petagna che andrà ad aumentare le rotazioni. Sul piede di partenza c'è invece Fernando Llorente, mentre una menzione a parte la merita Arek Milik. Il polacco è in scadenza nel 2021 e al momento il rinnovo di contratto appare decisamente lontano: il Napoli valuta la sua cessione per non rischiare di perderlo a zero, con lo stesso centravanti che appare tentato da una nuova esperienza.

Il sentiero appare dunque tracciato, con il club partenopeo già a lavoro per individuare il sostituto ideale da poter regalare a Rino Gattuso (sempre più vicino alla cnferma). Al momento in nomi sono già diversi, ma l'evolversi del mercato dopo l'emergenza Coronavirus (si parla di un 30% in meno sul valore) può sicuramente regalare nuove sorprese: proviamo insieme a descrivere tutti gli attaccanti entrati nel mirino del Ds Giuntoli.

Centravanti Napoli, Mauro Icardi e Luka Jovic

Centravanti Napoli 2020/21, caccia del sostituto di Milik: i nomi

CIRO IMMOBILE. Se parliamo di bomber, il re dei centravanti (per numeri) di quest'anno è sicuramente Ciro Immobile: l'attaccante della Lazio è per distacco il capocannoniere della Serie A, avendo segnato 27 gol in 26 partite. Tra i "PRO" di un suo possibile arrivo all'ombra del Vesuvio c'è la conoscenza e l'amicizia con Insigne (nata ai tempi del Pescara), con il quale condivide anche la maglia della Nazionale. Napoletano di nascita, non ha mai nascosto la voglia di vestire la maglia del Napoli e sarebbe accolto a braccia aperte dalla tifoseria: attaccante moderno e rapido in area di rigore, ha dimostrato di saper segnare in ogni modo. La scheda anagrafica può invece rappresentare uno dei "CONTRO": trenta anni già compiuti ed una valutazione di 80 milioni che al momento lo rendono difficilmente accessibile per le casse napoletane.

ANDREA BELOTTI. Restando in Italia, un altro vecchio obiettivo azzurro è quello del Gallo Belotti. Il centravanti del Torino è a caccia della definitiva consacrazione, ed anche quest'anno si è reso protagonista di diversi alti e bassi (come tutta la rosa granata). Ha segnato 15 gol in 31 presenze, confermandosi un punto fermo anche in Nazionale. Tra i PRO c'è sicuramente l'esperienza matuata nonostante i soli 26 anni: ha segnato in totale 85 gol in 179 apparizioni con il Torino, riuscendo a maturare anche dal punto di vista tattico risultando sempre più propositivo nello sviluppo della manovra e non solo come attaccante d'area di rigore. Tra i CONTRO che possiamo riscontrare c'è ovviamente la valutazione che ne fa patron Cairo (bottega cara anche e soprattutto con il Napoli) che non lo lascerebbe partire per meno di 50/60 milioni. Tatticmente, invece, Gattuso potrebbe preferire un giocatore dalle caratteristiche differenti soprattutto qualora fosse confermato Petagna.

MAURO ICARDI. Il grande sogno del patron De Laurentiis è ovviamente l'argentino, già cercato per due volte in passato. Il PSG è orientato a riscattarlo dall'Inter dopo la buona stagione (12 gol in 20 presenze), soprattuto dopo l'annunciato addio di Edinson Cavani. La sua permanenza in terra francese è però tutt'altro che scontata ed i buoni rapporti tra la dirigenza napoletana e quella del PSG potrebbero favorire l'ipotetica trattativa: l'inserimento di giocatori graditi ai parigini, su tutti Kalidou Koulibay, potrebbero infatti spianare la strada all'affare. Tra i PRO di un eventuale approdo di Icardi a Napoli c'è sicuramente da segnalare lo status ormai raggiunto dall'ex Inter, divenuto centravanti di caratura internazionale che in carriera ha segnato ovunque è andato (179 gol in 302 presenze): con il suo arrivo il Napoli si garantirebbe una certezza in termini di produzione offensiva, garantendosi anche una possibile plusvalenza futura avendo ancora 27 anni. Valutando i CONTRO, stiamo parlando di un personaggio molto chiacchierato sia dentro che fuori dal campo: la presenza di una moglie/agente come Wanda Nara non sarebbe di facile gestione, per non parlare dell'aspetto tattico nel quale Icardi tende ad accentrare il gioco offensivo su se stesso.

LUKA JOVIC. Il serbo del Real Madrid arriva da una stagione al di sotto delle aspettative: pagato ben 65 milioni la scorsa estate, ha collezionato la miseria di 15 presenze e 2 gol nella Liga. Ha faticato tremendamente ad entrare nei meccanismi di Zidane, entrando il più delle volte a partita in corso senza lasciare segno. Questi numeri, però, non traggano in inganno circa le potenzialità del ragazzo: nei PRO c'è sicuramente la giovanissima età (22 anni) che ne garantisce una possible plusvalenza futura ed un trascorso all'Eintracht Francoforte dove ha fatto brillare gli occhi a tutti (36 gol in 75 presenze). Giocatore moderno e tecnicamente molto dotato, dispone di una forza fisica dirompente che non lo svavorisce nei contrasti anche con avversari più strutturati. Un suo arrivo a Napoli lo rimetterebbe al centro del progetto come ai tempi della Bundesliga, sbloccandolo così mentalmente. Analizzando i CONTRO, invece, c'è da capire quale prezzo voglia fare il Real per cederlo dopo aver speso così tanto appena un anno fa: al momento sulla tratta Napoli-Madrid è caldo il nome di Fabian e non è escluso che Florentino Perez voglia provare il jolly Jovic per l'ex Betis. Altro punto interrogativo è legato alla tenuta mentale del centravanti: spesso oggetto di gossip lontano dal campo, ancora non ha dimostrato una maturità da grande giocatore.

SARDAR AZMOUN. Sconosciuto ai più, ha costruito la sua carriera nel campionato russo. Iraniano classe '95, arriva da una stagione da protagonista con lo Zenit San Pietroburgo nella quale ha segnato 14 gol in 29 presenze (compese le due reti in Champions). Tra i PRO c'è sicuramente un valore economico inferiore rispetto ai profili precedenti (sui 25/30 milioni), oltre ad una crescita che è appena iniziata. Attaccante forte fisicamente che attacca bene la profondità, per qualità/prezzo potrebbe rappresentare una scommessa da provare. Pasando ai CONTRO, invece, va sottolineato come in carriera non sia stato sempre costante in zona gol (65 su 198 presenze tra Zenit, Rostov e Rubin Kazan). Inoltre è abituato a giocare con un'altra punta in appoggio ed avrebbe bisogno di tempo per assimilare un calcio differente.

ALEXANDER SORLOTH. In prestito al Trabzonspor con diritto di riscatto (a 9 milioni) dal Crystal Palace, il norvegese classe '95 è uno dei profili maggiormente attenzionati in Europa. Il ds Giuntoli lo tiene d'occhio da diverso tempo e starebbe preparando l'assalto: ha segnato già 25 gol in 39 partite, mettendo in mostra uno straordinario fiuto del gol oltre ad un fisico a dir poco imponente (alto 1,95 cm). Nonostante ciò, però, vanta anche una discreta tecnica (7 assist in stagione) ed una certa rapidità, con queste caratteristiche, al pari di un piede sinistro niente male, che gli permettono, all'occorrenza, anche di agire sulle due corsie laterali in un tridente offensivo. La giovane età (leggasi anche plusvalenza)ed il talento cristallino sono tra i PRO ascrivibili al giovane norvegese (6 gol in nazionale), valutato circa 25 milioni. Nei CONTRO c'è invece la concorrenza di diversi club (tra cui il Real Madrid) e la poca esperienza internazionale a certi livelli: nonostante le doti innate di questo giovane fenomeno, si tratterebbe sicuramente di una scommessa che andrebbe coltivata.

LOREN MORON. Lo spagnolo del Betis è reduce da una stagione positiva, dove ha segnato 11 gol in 29 presenze: arrivato tardi nel calcio che conta (ha esordito in Liga nel 2018 con una doppietta) ha 27 anni da compiere a dicembre, ed è una punta centrale di 185 centimetri, abile sia nel gioco aereo che con la palla fra i piedi. Le sue caratteristiche lo portano ad adattarsi bene anche come attaccante esterno di sinistra, nonostante sia destro di piede. Nel suo contratto c'è una clausola da 60 milioni di euro, ma non avendo procuratore c'è la possibilità di trattare direttamente con lui e magari convincere il Betis ad accontentarsi di 25/30 milioni. Oltre ad una discreta tecnica ed una polivalenza tattica nel tridente, nei PRO c'è anche da considerare la voglia di continuare a stupire di questo ragazzo che non si è mai arreso di fronte alle difficoltà. Nei CONTRO, la sua grande forza può trasfromarsi anche nel punto debole: ovvero la poca esperienza. Esordisce nel calcio dei grandi solo nel 2018, avendo fin lì militato nel Betis B (terza categoria spagnola).

JEAN-PHILIPPE MATETA. Accostato al Napoli anche lo scorso inverno, il classe '97 del Magonza sarebbe una scommessa. Grande talento e presenza fisica per il francese ma anche un situazione fisica non eccelsa: ha saltato tutta la prima parte della stagione per una lacerazione al menisco, collezionando appena 10 presenze con 2 gol all'attivo. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni, ma come detto in precedenza andranno fatti i conti con le nuove richieste post Coronavirus.

La caccia è dunque iniziata: Milik (e Mertens) permettendo, il Napoli è alla ricerca del suo prossimo centravanti. Voi quale preferireste?

