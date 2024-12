Lazio, Baroni a Mediaset: "Volevamo prenderci il passaggio turno e l'abbiamo fatto con una buona partita, faremo sempre il nostro calcio"

Le parole dell'allenatore Marco Baroni dopo Lazio-Napoli di Coppa Italia ai microfoni Mediaset:

"Hysaj ha fatto una grande partita, è un ragazzo che purtroppo non è in lista ma ci ha sempre dato una mano come gli altri e oggi ho deciso di premiarlo e ha risposto bene. Abbiamo giocato come siamo noi, quello che ci interessava era passare il turno perché è importante e l'abbiamo fatto con una buona partita.

"Noslin è un ragazzo che ho già avuto, lui rientrava con i programmi della società e siamo ripartiti togliendo giocatori che hanno fatto la storia della Lazio puntando sui giovani. Tutti i ragazzi danno sempre il massimo in ogni partita anche in Europa League. Dal primo giorno di ritiro ho trovato una squadra molto partecipativa e con tutti che vanno verso la stessa direzione. Nel lavoro quotidiano sono tutti partecipi nel lavoro quotidiano da sempre ogni volta.

Penso che possiamo ancora crescere molto, dobbiamo piano piano dare la possibilità a questi giovani di potersi esprimere al meglio perché hanno grandi potenzialità. Qualcosa pagheremo ma andremo sempre alla ricerca del calcio che vogliamo fare".