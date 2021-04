Lavezzi: "Napoli mi ha reso felice! Il paragone con Maradona mi ha sempre accompagnato, in città dovevo stare chiuso in casa. Mai alla Juventus, su Gattuso ed Insigne..."

Ultime notizie Napoli - Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli e del Paris Saint-Germain, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

“Ritiro? Ho smesso di giocare a 34 perché mi è passata la voglia, c’è stata la possibilità di tornare in Italia ma io rispetto troppo la piazza di Napoli e non era giusto andare in un’altra squadra"

"Il paragone con Maradona? Mi ha accompagnato per tutta la mia esperienza in azzurro. La gente mi ha apprezzato un po’ come Diego, è stato bello perché ho cercato di dare sempre il massimo. Il giorno della morte ho provato dispiacere, vederlo in quel modo nei suoi ultimi giorni fa male, ma io non sono nessuno per giudicare le vite altrui"

"Andato via da Napoli in accordo con il presidente? L’ultimo anno ci siamo messi d’accordo, volevo cambiare area e poter uscire di casa. A Napoli dovevo stare chiuso in casa con mio figlio, mentre a Parigi invece potevo scendere con il cane in giro. Non sarei mai andato alla Juventus, ma con l’Inter c’è stato qualcosa: ho deciso di non andare, e ho preferito Parigi e la Cina.

Partita d’addio? L’avrei voluta fare a Napoli, ma poi con il Covid i tifosi non possono entrare allo stadio. Non so se in futuro sarà possibile farla, vedremo"