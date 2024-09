LaLiga, Tebas: "Superlega? Avvisai Ceferin che Agnelli lo avrebbe tradito"

Intervenuto nel podcast The Wild Project su YouTube, il presidente de LaLiga Javier Tebas ha parlato anche della Superlega:

”Sapevo che sarebbe stata annunciata. Si stava preparando e c’erano documenti già da gennaio. Mi ricordo che il primo aereo partito dopo la tempesta Filomena è stato per andare da Ceferin per questo argomento. Alcune settimane prima volevano annunciarlo a un congresso UEFA. Lo dissi a Ceferin e lo avvisai che Agnelli lo avrebbe tradito. Gli dissi che dovevamo preparare una strategia. Si trattava di dire che avrebbero annunciato una Superlega e che l’avremmo vietata. Abbiamo contattato Leghe e Federazioni. Abbiamo detto che avremmo proibito ai giocatori di partecipare alle competizioni. Mi dissero che era vietato, ma non mi importava, bisognava far scoppiare la bolla. Ora mi sembrano momenti divertenti, ma è stato duro. Ho persino pensato che potesse andare avanti”.