Lacrimini: "Vedere il San Paolo semivuoto è veramente triste, io giocavo in C con il Napoli e allo stadio c’erano 40mila persone"

Notizie calcio Napoli - Luca Lacrimini, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli mi ha fatto una strana impressione. La squadra ha bisogno di ritrovare i risultati, la grinta, i giusti equilibri. Nei momenti in cui le cose vanno male senza la personalità non si va da nessuna parte. Capisco i momenti difficili dei giocatori ma non è possibile che i giocatori non siano più capaci di giocare. Gattuso deve dare il giusto entusiasmo alla squadra. Demme può dare ordine al centrocampo del Napoli. Serve ancora tempo per poterlo valutare e giudicare. Però credo che possa essere il giocatore che Gattuso cercava. Può alzare e abbassare i ritmi a centrocampo dettando i tempi di gioco. Vedere il San Paolo semivuoto è veramente triste. Io giocavo in C con il Napoli e allo stadio c’erano 40mila persone. È drammatico, non ho mai vissuto questa situazione al San Paolo. C’è sempre stato molto entusiasmo, molti tifosi, lo stadio raggiungeva anche i 60mila spettatori. Il San Paolo non è questo”.