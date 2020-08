La Verità, Moncalvo: "La famiglia Agnelli ha chiesto congelamento dei debiti il 20 gennaio, Governo serio chiederebbe garanzie"

Ultimissime notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luigi Moncalvo, La Verità:

“Sta per uscire un nuovo libro su John, Lapo e Andrea. Qualche giorno fa ho fatto un pezzo sui conti fallimentari della famiglia, chiedono addirittura alle banche di congelare il debito, prima che scoppiasse il Covid. Solo due banche su 5 hanno aderito al congelamento richiesto il 20 gennaio. Lapo? Non si è mai visto uno che viene sequestrato e vengono chiesti 10mila dollari per il riscatto. Dopo 3 giorni dall’incidente di Tel-Aviv, dove è stato in coma e poi in riabilitazione, è stato fotografato al matrimonio dell’ex moglie di Abramovich - presidente del Chelsea - che si scatenava (ride, ndr). La FCA si è portata tutto in Olanda, paga le tasse in Gran Bretagna ed ha la faccia tosta di chiedere 6,3 miliardi di euro, ieri si è venuto a sapere che a Pomigliano D’Arco ed in tutti gli stabilimenti d’Italia da domani i pezzi di ricambio arriveranno dalla Francia. Un Governo serio chiederebbe delle garanzie".