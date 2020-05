La Russa: "Tutti scandalizzati da Juventus-Inter, quando serve arriva sempre un aiutino per i bianconeri..."

Ultime notizie – Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Fummo tutti scandalizzati dalla partita tra Juventus ed Inter. Ho sempre detto che i bianconeri non hanno bisogno di una mano esterna. Il punto è questo storicamente: quando le cose vanno bene non ci sono problemi ma al primo campanello d’allarme arriva sempre l’aiutino. Pensate al gol di Muntari in quel Milan-Juventus o al mancato rosso a Pjanic”.