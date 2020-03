La proposta di Del Genio: "Finirei questa stagione calcistica anche a settembre, per le coppe ho una soluzione"

Notizie calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“La stagione va conclusa a patto di rovinare la prossima, la finirei anche a settembre in modo che ad ottobre si possa pensare all’annata successiva. L’UEFA deve fare ulteriori passi indietro e potrebbe ipotizzare di partire nelle competizioni europee senza disputare la fase a gironi, per un anno sia la Champions che l’Europa League si farebbe ad eliminazione diretta per le fasi finali. Difficile fare previsioni sulle date, io dico solo che va posticipato tutto e poi ridurre il numero di partite”.