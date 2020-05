La denuncia di Balbo contro la FIFA: "USA '94 fu un complotto contro Maradona, non ci volevano come campioni"

Ultime notizie calcio. Nel mondiale di USA '94 Diego Maradona fu trovato positivo dopo Argentina-Nigeria: un'episodio che ha destato sempre molte polemiche, soprattutto per le modalità utilizzate dalla FIFA. L'asso argentino, secondo molti, era considerato "scomodo" dalla federazione calcistica internazionale e per questo motivo nei suoi confronti vennero presi rigidi provvedimenti.

E' di questa idea anche Abel Balbo, ex centravanti e coonazionale di Diego. Queste le sue parole sulla vicenda ai microfoni di TNT Sport:

"E' stata la prima volta che un'infermiera è entrata dentro al campo per prelevare un giocatore per il controllo antidoping. Quello che è successo a Diego è stato un complotto. Davamo fastidio e non potevano permettere che diventassimo campioni del mondo. Era tutto molto strano, Diego con noi è sempre stato molto sincero e stava facendo le cose per bene. Ma lo hanno cercato e se lo sono venuti a prendere, hanno messo su un teatrino. Il tempo ci ha dato ragione. Tutti hanno visto che nella FIFA c’era qualcosa di losco".