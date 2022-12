La confessione di Pelè: "Sono stato vicino al Napoli"

La morte di Pelè ha scosso il mondo del calcio internazionale. Se ne va uno dei più grandi giocatori della storia di questo sport, una leggenda destinata a restare per sempre impressa nella memoria degli appassionati di calcio e nella storia del Brasile.

Pelè e il Napoli

Nel giorno della sua scomparsa, tornano alla mente le parole di Pelè sul Napoli, quando nel 2016 si lasciò andare ad un'inaspettata confessione: "Sono stato vicino al Napoli".

Quel giorno Pelè era a New York per partecipare ad un evento di promozione del film sulla sua vita dal titolo "Pelè: birth of a Legend"; mentre parlava con i giornalisti presenti, raccontò che quando giocava al Santos, in Brasile: "c'erano molte squadre su di me, ero stato molto vicino a firmare con il Real Madrid e poi sono stato vicino al Napoli, in Italia".

Alla fine Pelé non accettò le offerte di Napoli e Real Madrid e restò al Santos, ma quel giorno ci tenne a precisare: "Non ho alcun rimpianto".