Covid 19 - "Restiamo zona gialla, con fatica. Ma mi raccomando chi non rispetta le regole, mette a repentaglio la sua salute, quelli dei propri cari e della comunità. E poi ammazza la economia dei nostri commercianti, artigiani: insomma di quelli che a fatica stanno uscendo dal tunnel. Per favore vi prego". Questo l'annuncio di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, che dà la notizia via Facebook sulla permanenza della Campania in zona gialla fino alla prossima settimana.