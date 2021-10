L'intermediario Monfrecola: "Insigne ha lasciato Raiola per restare a Napoli, alla fine rinnoverà! Preoccupato per Meret"

Alessandro Monfrecola ex intermediario di mercato di Lozano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Insigne ha intenzione di rinnovare e sono sicuro che alla fine si andrà per questa strada. Perché Insigne ha lasciato Raiola per prendere un agente vicino al Napoli. Alla fine si andrà per un rinnovo. Sono preoccupato per Meret che ha come agente Pastorello e c’è la possibilità che lo porti via perché è sempre stato portato a grosse vendite. Un calciatore via a zero è una grande occasione per il procuratore che avrà commissioni più alte".