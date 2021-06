L'ex Roma Tempestelli: "Al Napoli manca una figura che faccia filtro tra società e calciatori, Spalletti grande uomo e allenatore"

Antonio Tempestilli, ex team manager della Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti è uno che è sempre a disposizione di tutti. E’ una grande persona e un ottimo allenatore. Riesce sempre a creare un gruppo e dare responsabilità ai calciatori collocandoli al posto giusto. Le sue squadre dimostrano sempre qualcosa. Vive con il campo h24, dedica tanto tempo alla squadre per cui allena. Una figura da filtro tra società e squadra è fondamentale, come Neved, Peruzzi, Oriali e tanti altri, al Napoli manca".