L'ex Roma Tancredi: "Pau Lopez non mi piace, è fragile. Punterei su Meret"

Ultime notizie calcio Napoli - Franco Tancredi, ex portiere della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb:

"Pau Lopez? Sinceramente non mi piace. Un portiere deve avere personalità: può sbagliare 2-3 gare ma deve portare 12-15 punti a campionato. Non sono contrario ai portieri stranieri ma visto che tanti italiani sono bravi punterei su Meret che ha ancora potenzialità inespresse. E' giovane e può fare bene per tanti anni, speriamo tiri fuori le qualità. Pau Lopez è stato strombazzato come gran portiere e invece è un portiere normale: non so se non si è trovato bene o ci sono altri motivi, dà l'impressione di essere molto fragile e questo non va bene per un portiere"