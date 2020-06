L'ex arbitro Russo: "Rocchi ha gestito bene il caso Young. Doveri? C'è un precedente positivo. Ospina? Nei grandi club serve una persona che ricordi i diffidati..."

Ultime calcio Napoli - Carmine Russo, ex arbitro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Russo

"Le due semifinali erano le prime gare post Covid quindi serviva dare subito un segnale forte. Sia Orsato che Rocchi hanno risposto molto bene. Young? E' stato gestito bene dall'arbitro, infatti il calciatore non ha più fatto fallo. A lungo termine ha ricevuto i frutti sperati. Ospina? Era stato avvisato in modo plateale in precedenza. Quando un arbitro fa una promessa del genere, deve rispettarla. Nessuno della società del Napoli ha avvisato Ospina che era in diffida? Strano, in una società del genere serve una persona che faccia anche solo questo. Fallo di mano Inter? C'è stato il silent check e per questo non è andato a vedere al Var. Doveri? Ha fatto quasi 160 partite in categorie e internazionale dal 2017. E' stato nella sestina della finale di coppa Italia vinta contro la Fiorentina: portafortuna al Napoli".