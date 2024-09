L'editoriale di Chiariello: "Thiago Motta come il peggior Gattuso, ha vinto la partita del possesso palla. E' stato salvato da un gigantesco Bremer"

Napoli - L'editoriale di Umberto Chiariello a Canale 21 dopo Juve-Napoli:

"Conte dopo 5 partite ufficiali di stagione con la difesa a tre è andato a Torino in un match del genere e si è messo a specchio contro la Juventus di Thiago Motta. Koopmeiners nullo, ha avuto l’unica palla gol della Juventus e l’ha sprecata malamente. Il Napoli ha difeso con il più classico dei 4-4-2 in fase passiva. Il Napoli non ha lasciato quasi nulla a parte qualche traversone dalle fasce, la Juve ha vinto la famosa partita del possesso palla e Thiago Motta mi è sembrato il peggior Gattuso e con il gigantesco Bremer si è preso ancora una porta imbattuta, l’unica in Italia a non aver subito gol. Ci interessa sapere che il Napoli ha dimostrato continuità di risultati, non ha rischiato niente ed è organizzato. McTominay è uno che può spaccare le squadre. Neres ha cambiato al manicomio Cambiaso quando è entrato".