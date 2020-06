L'editoriale di Chiariello: "Margine quasi incolmabile, a Bergamo giovedì si capirà se l'impresa è possibile. Lozano trasformato, ora Roma nel mirino" [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito l'editoriale di Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21, al termine della partita del Napoli contro la SPAL. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli non si distrae e inanella, prima e dopo lockdown, il quinto successo consecutivo di fila. Possiamo parlare di era Gattuso perché il tecnico è al centro del progetto e non era una cosa scontata. Erano due anni che il Napoli non faceva cinque vittorie di fila. L'Atalanta, però, purtroppo va a diecimila. I dodici punti sono quasi incolmabile ma giovedì c'è Atalanta-Napoli. Anche in caso di vittoria i punti da recuperare sarebbero troppi, nove in nove partite. Ma c'è una novità: la Roma che perde in malo modo a Milano contro il Milan. La Roma è a soli tre punti dal Napoli che ora l'ha messa nel mirino. I giallorossi verranno al San Paolo dopo la gara di Bergamo. Il Napoli dirà la sua contro l'Atalanta e può dimostrare quanto è grande il rammarico per il girone d'andata. Hanno giocato tutti per la maglia, a partire da Callejon. Lobotka padrone del centrocampo, Fabian Ruiz è stato regale. Lozano e Younes hanno fatto vedere di essere motivati, il messicano sembra trasformato. Sembrava un fantasma ma sta prendendo forma, ha tecnica e capacità di attaccare lo spazio. E' un peccato che abbia dovuto buttare una stagione. Il Napoli c'è e va a Bergamo per vedere se realmente è in grado di fare un'impresa che scuota il campionato in vista del Barcellona. Quando arrivò Gattuso mi scagliai contro la società perché non vedevo un progetto visto che aveva sei mesi di contratto. La società ha dato una risposta immediata a gennaio spendendo 100 milioni. Gattuso ha lavorato sulla testa e sulle gambe dei ragazzi ed ha dimostrato di essere all'altezza. Flaubert diceva che il lavoro è il modo migliore di investire il proprio tempo ed il Napoli si sta divertendo".