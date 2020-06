L'avvocato Marrucco: "E' stato Gattuso a battersi per il rinnovo di Callejon fino al 31 agosto"

Napoli - Fulvio Marrucco, avvocato ed agente sportivo, parla a Marte Sport Live:

“Gattuso si è battuto per il rinnovo del contratto di Callejon fino al 31 agosto, quindi il rapporto è buono. Credo che il Napoli avrebbe potuto trattare come ha fatto con Mertens, ma dipende dalle strategie di mercato. Gli azzurri stanno verificando opzioni. Il Napoli si sta guardando intorno perché Milik non dovrebbe restare. Penso ci voglia un attaccante che segni di più. Milik è prolifico, ma le grandi partite difficilmente le risolve. Se vuoi puntare al massimo in campionato, devi avere un bomber”.