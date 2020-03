L'avv. Grimaldi a CN24: "Partite rinviate? Il regolamento d'uso lo consente! I tifosi e gli abbonati potranno chiedere il rimborso al Napoli per le gare a porte chiuse"

Ultimissime notizie Napoli - L’avv. Erich Grimaldi è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it, con riferimento alla partita Napoli/Inter. Ecco quanto dichiarato:

"Il regolamento d’uso dello stadio San Paolo, all’art 12., prevede che il Club non garantisce che la gara abbia luogo nella data e nell’ora prevista e si riserva il diritto di riprogrammare la data e l’ora della gara, fermo restando il diritto dell’utente di usufruire del biglietto di accesso già acquistato per assistere alla gara come originariamente programmata ovvero, in alternativa, il suo diritto al solo rimborso del biglietto.

I tifosi e gli abbonati, dunque, potranno chiedere alla SSCN il rimborso del biglietto o della quota parte dell’abbonamento, nell’ipotesi di partite di campionato giocate a porte chiuse, ovvero nell’ipotesi in cui vengano rinviate, in altre date, in cui lo spettatore non potrà visionare l’evento, perché impossibilitato per pregressi impegni.

L’emergenza sanitaria sta creando disagi ovunque e lo svolgimento delle partite a porte chiuse.

La SSCN, nel caso di specie, prevede il rimborso, a differenza di altri club. L’Antitrust ha aperto, al riguardo, un procedimento istruttorio, contro nove società, i cui regolamenti, in violazione del Codice del Consumo, non prevedono la restituzione del prezzo del tagliando: Atalanta, Brescia, Genoa, Inter, Juventus, Lecce, Roma, Sampdoria, Spal e Udinese".