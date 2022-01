L'avv. Chiacchio: "Giocatori Napoli in quarantena? Corretto farli giocare, per la regolarità della gara non ci sono problemi"

Ultime notizie calcio Napoli - Edoardo Chiacchio, avvocato di diritto sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il protocollo della Lega è vincolante, credo che le partite di domenica si dovranno giocare. Giocatori del Napoli in quarantena? E' stato corretto farli giocare dal punto di vista sportivo, non ci sono problematiche visto che erano in posizione regolare. Le regole Covid federali non hanno mai condizionato lo svolgimento di una partita. La partita è assolutamente regolare, poi per i calciatori eventuali problemi potrebbero investire la sfera personale e non calcistica. La sfera relativa alla gara di campionato non può essere inficiata".